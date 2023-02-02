В Казани пройдет первый Генеалогический форум республики «Терра. Татарстан»

4 и 5 февраля в казанском культурном центре имени Пушкина пройдет I Генеалогический форум региона – «Терра. Татарстан». Он объединит 37 лекторов – известных жителям столицы Татарстана исследователей истории, которые расскажут об особенностях поиска родословной информации. Среди них Сергей Саначин, Леонид Абрамов, Марк Шишкин, Анатолий Елдашев, Любовь Агеева и другие.

«Это будет уникальное для республики мероприятие. Участниками станут, в том числе, три, так сказать, динозавра-генеалога России – президент Русского генеалогического общества, советский и российский географ, библиограф и генеалог Игоря Игорь Сахаров, которому 90 лет, президент Российской генеалогической федерации, председатель Историко-Родословного Общества Москвы, кандидат исторических наук Станислав Думин и президент Генеалогического общества Карелии Ирина Кулаковская – она приедет из Петрозаводска. Это люди, которые просто так никуда не приезжают. Наше мероприятие в широком смысле для тех, чьи предки жили на территории Казанской губернии – то есть это и Марийская республика, и частично Уфимская губерния…», – рассказал «Татар-информу» директор АНО «Самородок», инициатор проведения форума генеалогов Владимир Романов.

Помимо лекций архивистов, краеведов, этнографов и генеалогов на форуме будет презентован первый путеводитель по генеалогии. Издание выпущено тиражом 1000 экземпляров и состоит из 270 страниц, на которых блоками размещена информация об азах генеалогии, сословиях Казанской и Уфимской губерний, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войне, репрессиях и визуальной презентации родословных.

«Путеводитель – это инструкция для тех, кто решил найти свои корни, вектор поиска. В первом выпуске рассказано, куда пойти, куда податься, какие запросы надо сделать. Выпусков будет несколько. Книга так и будет называться – “Терра. Татарстан. Путеводитель для тех, чьи предки жили в Татарстане”. Словом, наш генеалогический форум – мероприятие для тех, кто либо думает, либо уже занимается генеалогией. Для тех и других это будет полезное подспорье, чтобы самому себе ответить на три главных вопроса: кто мы? откуда? и куда?» – подчеркнул Романов.

I Генеалогический форум региона «Терра. Татарстан», также отметил он, пройдет при поддержке Министерства культуры РТ, Института Истории имени Марджани АН РТ, Благотворительного фонда «Татнефть», с участием представителей Рязанского архива и архива Республики Марий Эл.