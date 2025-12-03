В Казани пройдет гала-концерт благотворительного конкурса «Добрая волна»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Сегодня в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоится гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».

На одной сцене с участниками конкурса выступят звезды российской сцены Алсу, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Akmal’, Игорь Крутой. Вести гала-концерт будут Вадим Такменев и Олимпиада Тетерич.

В гала-концерте будут показаны лучшие номера лауреатов конкурса «Добрая волна», финальный этап которого проходил в Казани с 1 по 3 декабря с участием более 100 детей и подростков из разных регионов страны.

Фестиваль «Добрая волна» – масштабное мероприятие, которое проводится ежегодно с 2017 года и направлено на поддержку талантливых детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также тех, кто имеет ограниченные физические возможности. Он создан по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. За все время проведения в нем приняло участие 12 тыс. детей со всей страны.

Организаторы фестиваля – Академия популярной музыки Игоря Крутого и мэрия Казани. Проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Татарстана и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань».

В 2025 году «Добрая волна» проводится в шестой раз и включает в себя гала-концерт, финальный этап, а также региональные отборочные туры, прошедшие в одиннадцати городах России: Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Севастополе, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Москве, а также впервые – в Грозном, Донецке и Луганске. Более 2000 заявок было получено на участие в конкурсе, что свидетельствует о высоком интересе и широком охвате проекта. Участие в фестивале абсолютно бесплатное: оно дает возможность молодым талантам раскрыть свои способности и укрепить межрегиональные связи.

Все участники, занявшие первые места на региональных отборочных турах, представляли свои города и регионы в финале фестиваля. Он прошел 1 декабря в КЦ «Московский», в нем приняли участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Они выступали в четырех творческих направлениях: вокал, игра на музыкальных инструментах, хореография и сценическое искусство (включая художественное слово, жестовое пение, акробатика, цирковое искусство, театр моды и т. д.).

Все участники финала фестиваля получили дипломы, а также денежные вознаграждения, которые смогут направить на дальнейшее развитие своих творческих навыков и профессиональное обучение. Лауреаты 1-й степени получили 100 000 рублей; лауреаты 2-й степени – 80 000 рублей; лауреаты 3-й степени – 60 000 рублей; лауреаты фестиваля – 50 000 рублей.

Сегодня на гала-концерте будут показаны лучшие номера лауреатов конкурса. Эта возможность стать частью масштабного культурного события и почувствовать себя настоящими звездами – не только награда за труд, но и значительный стимул для дальнейшего развития талантов молодых участников фестиваля «Добрая волна».

По сложившейся традиции фестиваля «Добрая волна» в рамках финала состоится акция «Исполняй мечту». Шесть участников из числа заполнивших в своей заявке пункт «Моя мечта» получат возможность стать обладателями специального приза от оргкомитета фестиваля. Это могут быть музыкальные инструменты, спортивный инвентарь или материалы для реализации творческих желаний. Цель акции – поддержать и вдохновить молодых участников на достижение своих мечтаний и развитие уникальных талантов.