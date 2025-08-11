Форум «РЕБУС» открывает регистрацию на сессии в Казанском Кремле

18 августа в Присутственных местах Казанского Кремля пройдет специальный блок форума «РЕБУС» о наследии архитектуры, истории и культуры и о том, как это наследие сохранить.

«Сохранение наследия — направление, в котором буквально каждый день приходится сталкиваться с непростыми вызовами, начиная с дефицита ресурсов и кадров и заканчивая отсутствием необходимой правовой базы. Но уже сегодня, на наших глазах, в этой сфере происходят важные изменения. Появляются новые идеи, инициативы, методы и технологии, которые становятся драйверами роста и развития. Наглядный пример — результаты, которых удалось достичь в Республике Татарстан в сфере сохранения культурного, архитектурного и исторического наследия. Эксперты расскажут о новых трендах и изменениях в законодательстве», – сообщили организаторы форума.

Три сессии будут посвящены спасению уникальных памятников в деревнях и на отдаленных территориях, применению технологий для работы с «невидимым» наследием (в т. ч. подземным) и благоустройству общественных пространств с культурным наследием а составе.

Участники форума узнают, как инновации помогают в восстановлении объектов наследия, как и за счет чего они повышают эффективность работы, меняют среду и, как следствие, уровень комфорта жизни людей и многое другое. Участвовать смогут жители Казани, архитекторы, реставраторы, представители власти, ученые, градозащитники и НКО. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Для участия нужно зарегистрироваться.