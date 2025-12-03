В Казани пройдет форум по цифровой грамотности «Концепция безопасного интернета»

С 10 по 11 декабря в ИТ-парке им. Башира Рамеева пройдет форум по цифровой грамотности «Концепция безопасного интернета». Форум проводится ежегодно и в этом году он пройдет в 7-ой раз в рамках Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан».

Для участия в форуме необходимо подать заявку до 9 декабря на сайте.

Каждый участник форума сможет узнать больше о своей медиа-грамотности – как обезопасить свои личные данные, не допустить утечки конфиденциальной информации, а также как не попасться на уловки мошенников.

«Сегодня цифровая безопасность является одной из самых остро обсуждаемых тем. Интернет и цифровое пространство развиваются с каждым днем, и одновременно с этим ежедневно возникают новые угрозы в сети. Именно поэтому мы считаем важным ежегодно проводить данный форум, который дает участникам самую актуальную информацию в сфере цифровой безопасности и помогает прокачать медиа-грамотность», – делится исполнительный директор форума Андрей Егоров.

На форуме выступят 7 экспертов в сфере информационной безопасности и профилактики экстремизма и идеологии экстремизма в сети «Интернет» из различных регионов России и, конечно, из Казани.

Принять участие в форуме могут все желающие, включая школьников, студентов, родителей, педагогов и специалистов в области информационных технологий. По итогам развивающей программы участники получат сертификат об участии в форуме.

Присоединиться к форуму и пройти развивающую программу можно будет в двух форматах: очно – на территории ИТ-парка им. Башира Рамеева по предварительной регистрации и онлайн – из любой удобной точки также по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться на форум и подробнее ознакомиться с программой можно на сайте.

Форум реализуется Академией творческой молодежи РТ при поддержке аппарата антитеррористической комиссии в РТ и Министерства по делам молодежи РТ.