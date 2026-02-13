В Казани пройдет форум «Бизнес-ифтар» при поддержке ДУМ РТ и Администрации Раиса РТ

В Казани 28 февраля состоится форум «Бизнес-ифтар», направленный на развитие деловой среды в сочетании с мусульманскими традициями. Мероприятие проводится в ГТРК «Корстон» при поддержке Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Администрации Раиса РТ.

Площадка объединит предпринимателей, руководителей компаний, представителей госструктур и деловых сообществ. В 2025 году форум собрал более 700 гостей из регионов России и стран СНГ, в 2026 году ожидается около 1000 участников.

В программе – панельные дискуссии, выступления спикеров, маркет-зона, культурная программа и коллективный ифтар. Организаторы предусмотрели молельные зоны для намаза, угощение – блюда халяль-кухни.

В ходе форума традиционно состоится розыгрыш двух поездок в Умру – среди мужчин и среди женщин.

Команда «Бизнес-ифтара» на протяжении года реализует социальные инициативы: поддержка мусульманского образования, духовное просвещение женщин, помощь участникам СВО и их семьям. В 2026 году запланирован ифтар в зоне СВО с прямым включением с площадки форума в Казани.