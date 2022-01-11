В Казани пройдет финал всероссийской олимпиады школьников по искусству, ОБЖ и технологии

В этом году Казань примет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК), основам безопасности жизнедеятельности и технологии, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В Татарстане стартовал региональный этап всероссийской и заключительный этап республиканской олимпиад школьников 2021 – 2022 учебного года», – отметили в министерстве.

Региональный этап всероссийской олимпиады пройдет по 24 предметам. Состязания по каждой дисциплине состоятся во всех регионах России в одно и то же время по единым заданиям. В них примут участие школьники 9 – 11 классов, набравшие необходимое количество баллов на муниципальном этапе.

Одновременно с региональным этапом пройдет заключительный этап республиканских олимпиад. В состязаниях по 15 предметам примут участие татарстанские школьники 4 – 11 классов.