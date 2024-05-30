В Казани пройдет финал турнира по кибербезопасности

В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева 2 июня проведут финальный этап турнира по кибербезопасности под названием «GO CTF 2024». Конкурс пройдет очно, и в нем примут участие 10 команд, победивших в двух зачетах отборочного этапа турнира, в том числе из Татарстана. Общий призовой фонд составит 440 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Участников ждет следующее испытание: на мир оказывает воздействие искусственный вирус. Чтобы спасти от него операционную систему, у ребят есть 8 часов. Задача участников: выполнить за это время 20 заданий и по мере выполнения создастся ИТ-экосистема со сложной структурой и новым уровнем защиты.

Награду победителям турнира вручат лично министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Организуют само мероприятия «ИТ-парк», Казанский техникум информационных технологий и связи совместно с Ассоциацией руководителей служб информационной безопасности (г. Москва) при поддержке Минцифры РТ.

Открытый турнир Республики Татарстан по защите информации «GO CTF Tatarstan» — первое республиканское командное соревнование в области защиты информации.

Участниками отборочного тура уже стали 100 команд из 43 регионов и 72 населенных пунктов России, Беларуси, Казахстана, ДНР и ЛНР. Команды состоят из школьников 7-11 классов и студентов колледжей. Они смогли показать свои навыки и умения в области защиты информации и информатики по 20 заданиям в тематических категориях: криптография, обратная инженерия, стеганография, тестирование на проникновение, администрирование, программно-техническая экспертиза (киберкриминалистика), история информатики и другие.