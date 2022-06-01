В Казани пройдет финал IV Всероссийского фестиваля дворового футбола 6×6

С 10 по 15 октября в Казани пройдет финал IV Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6. Об этом на пресс-конференции «Детский спорт в Татарстане» рассказала координатор партийного проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

Всего в течение года в отборочных этапах приняли участие 75 команд из шести районов Татарстана.

«Хочу отметить новизну подходов организаторов к запуску и работе этого республиканского проекта. К примеру, одним из них стало оформление участникам любительского паспорта футболиста. Это очень хорошая практика. С этого документа начинает писаться футбольная судьба юного спортсмена. Когда он дорастет до подписания контракта с профессиональным клубом, по этому паспорту будет видно, из какой школы он вышел, и кто его готовил», — отметила докладчик.

Особые слова благодарности Ольга Павлова выразила председателю Федерации футбола РТ Александру Гусеву за активное продвижение инициативы по созданию школьных лиг. «Несомненно, здесь занимаются талантливые ребята, и не исключено, что кого-то из них мы увидим в списках профессиональных клубов», — предположила она.

Новым партнером партийного проекта «Детский спорт» стало ФСО «Динамо» РТ.

В план работы войдут проведение совместных физкультурных, спортивно-массовых и иных мероприятий среди детей и молодежи с целью популяризации у них здорового образа жизни, активной жизненной позиции и патриотизма, а также пропаганда динамовского движения.