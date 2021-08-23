В Казани во время финала «Игр нашего двора» пройдут мастер-классы по росписи и рисованию

В среду, 25 августа, в Казани состоится финал IV Городского фестиваля дворовых видов спорта среди подростков и молодежи «Игры нашего двора». Об этом сообщает Комитет по делам детей и молодежи исполкома столицы Татарстана.

Мероприятие, начало которого запланировано на 14.00, состоится во дворе дома №30 по улице Голубятникова. Во время финального этапа состязаний для зрителей организуют мастер-классы по росписи экошоперов и рисованию на холсте. Для самых юных гостей на площадке будут работать аниматоры и аквагримеры.

Взрослым гостям мероприятия расскажут о деятельности и проектах сети казанских подростковых клубов «Подросток». При этом все желающие смогут записать своего ребенка в любую понравившуюся секцию.

Районный этап конкурса проводится с 18 по 24 августа. Программа спортивного мероприятия включает состязания по игре «300», подтягиваниям, отжиманиям, прыжкам через скакалку и так далее.