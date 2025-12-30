В Казани пройдет фестиваль юных журналистов и кинематографистов «Волжские встречи-36»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

С 5 по 9 января 2026 года в Казани состоится фестиваль «Волжские встречи», который в этом году отмечает 36-летие. В столицу Татарстана приедут более 300 юных журналистов, кинематографистов, мультипликаторов и фотографов из 27 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

Для участников подготовлена обширная образовательная программа: более 200 мастер-классов, тренингов и творческих встреч проведут профессиональные журналисты, режиссеры, операторы, продюсеры, фотографы, мультипликаторы и артисты. Особое внимание будет уделено созданию медиаконтента о городе Казани и детском туризме. Юные участники фестиваля смогут подготовить видеосюжеты, тексты, мультфильмы, фотоотчеты, газетные выпуски и фестивальные теледневники.

Для педагогов медиастудий предусмотрена презентация книги Станислава Разумова «ТВ в школе». Также ребята смогут принять участие в «разборах полетов» – анализе своих работ с профессиональными наставниками с честной и конструктивной обратной связью.

Программа фестиваля включает экскурсии в Казанский Кремль и Национальный музей Татарстана, посещение детского театра-студии «Оперение», а также творческие поездки в Свияжск, Раифу и Храм всех религий Казани.

Фестиваль проводится при поддержке Общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов», Агентства «Татмедиа», компании «МегаФон», мультивидеопортала «Юнпресс», новостного агентства «Наш пресс», радиостанции «Классное радио» Движения Первых.

Специальный приз предоставлен проектом «Татарстан – республика достижений».

Подробности на официальном сайте фестиваля.