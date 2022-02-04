В Казани пройдет фестиваль юных робототехников Поволжья

В Казани 27 февраля пройдет Поволжский детский фестиваль робототехники «Робосабантуй-2022». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фестиваль пройдет по пяти номинациям: сумо Lego-роботов, «Чертежник», футбол управляемых роботов, конкурс творческих проектов и конкурс Lego-конструирования «Мечтай, создавай, испытывай».

Познакомиться с регламентами соревнований и требованиями к участникам, а также пройти регистрацию можно на сайте мероприятия.