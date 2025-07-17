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Общество 17 июля 2025 09:45

В Казани пройдет фестиваль ягод и летнего настроения

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В Казани состоится летний фестиваль, посвящённый ягодной культуре Татарстана. В это воскресенье, 20 июля, жителей и гостей Казани приглашают на фестиваль «Жиләкле: ягодные встречи», который пройдет в исторической Ягодной Слободе на улице Краснококшайская. Мероприятие будет открыто с 10:00 до 16:00.

Фестиваль посвящён многовековой ягодной традиции Кировского района столицы Татарстана. Именно здесь, с XVI века, находилась деревня Жиләкле — известная своими плодородными землями и обилием ягодных плантаций. Сегодня это наследие сохраняется в формате яркого и вкусного праздника.

Гости фестиваля смогут попробовать и приобрести свежие ягоды — клубнику, малину, смородину, голубику, чернику, жимолость, а также насладиться натуральными продуктами из них: вареньем, мороженым, соками и даже гонконгскими вафлями с ягодами.

Для создания праздничного настроения на площадке выступят скоморохи, диджей и ведущий.

#Казань #фестиваль #ягоды
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