В Казани пройдет фестиваль ягод и летнего настроения

В Казани состоится летний фестиваль, посвящённый ягодной культуре Татарстана. В это воскресенье, 20 июля, жителей и гостей Казани приглашают на фестиваль «Жиләкле: ягодные встречи», который пройдет в исторической Ягодной Слободе на улице Краснококшайская. Мероприятие будет открыто с 10:00 до 16:00.

Фестиваль посвящён многовековой ягодной традиции Кировского района столицы Татарстана. Именно здесь, с XVI века, находилась деревня Жиләкле — известная своими плодородными землями и обилием ягодных плантаций. Сегодня это наследие сохраняется в формате яркого и вкусного праздника.

Гости фестиваля смогут попробовать и приобрести свежие ягоды — клубнику, малину, смородину, голубику, чернику, жимолость, а также насладиться натуральными продуктами из них: вареньем, мороженым, соками и даже гонконгскими вафлями с ягодами.

Для создания праздничного настроения на площадке выступят скоморохи, диджей и ведущий.