В Казани пройдет фестиваль устойчивого развития

С 6 по 8 сентября в Казани состоится фестиваль «Выходные для будущего». Его организаторы планируют привлечь внимание горожан к теме устойчивого развития и вдохновить молодежь на осознанное отношение к окружающей среде и соблюдение принципов экологичного поведения.

Мероприятие проведет Академия молодежной дипломатии с использованием гранта ПАО «Татнефть». В нем примут участие представители городских сообществ и крупные компании. В центре внимания экспертов окажутся лучшие практики развития Татарстана как устойчивого региона.

«Наш фестиваль — уникальная возможность узнать больше о бережном отношении к миру вокруг нас и вместе позаботиться о будущем нашего региона. Замечательно, что он проводится именно здесь, ведь Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции по созданию комфортных условий для развития региона», — заявила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

В дни фестиваоя участников ожидают неформальные лекции, дискуссии, мастер-классы, посвященные финансовой грамотности, изготовлению вещей из переработанных материалов.

В заключительный день, 8 сентября, в «Меге» запланировано соревнование молодежи и семей по авторской напольной игре, посвященной Целям устойчивого развития. Победителей ожидают призы.

Для участия в фестивале необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Основной аудиторией события, сообщают организаторы, станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет и семьи с детьми.