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Новости Татарстана и Казани
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В Казани пройдет фестиваль устойчивого развития
С 6 по 8 сентября в Казани состоится фестиваль «Выходные для будущего». Его организаторы планируют привлечь внимание горожан к теме устойчивого развития и вдохновить молодежь на осознанное отношение к окружающей среде и соблюдение принципов экологичного поведения.
Мероприятие проведет Академия молодежной дипломатии с использованием гранта ПАО «Татнефть». В нем примут участие представители городских сообществ и крупные компании. В центре внимания экспертов окажутся лучшие практики развития Татарстана как устойчивого региона.
«Наш фестиваль — уникальная возможность узнать больше о бережном отношении к миру вокруг нас и вместе позаботиться о будущем нашего региона. Замечательно, что он проводится именно здесь, ведь Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции по созданию комфортных условий для развития региона», — заявила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.
В дни фестиваоя участников ожидают неформальные лекции, дискуссии, мастер-классы, посвященные финансовой грамотности, изготовлению вещей из переработанных материалов.
В заключительный день, 8 сентября, в «Меге» запланировано соревнование молодежи и семей по авторской напольной игре, посвященной Целям устойчивого развития. Победителей ожидают призы.
Для участия в фестивале необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
Основной аудиторией события, сообщают организаторы, станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет и семьи с детьми.
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