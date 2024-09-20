В Казани пройдет фестиваль творчества для детей с ОВЗ

21 сентября в Казани КЦ «Сайдаш» пройдет II Республиканский фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными возможностями «СОЛНЦЕ В КАЖДОМ», организованный Ассоциацией социальных женских инициатив «НУР» совместно с Благотворительным фондом содействия защиты семьи, материнства и детства «Сандугач».

Как сообщают организаторы, с творческими номерами выступят дети с ОВЗ в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие в Татарстане. В этом году на фестиваль было подано более 100 заявок от детей из разных городов республики. Для многих ребят, принявших участие в первом по счету Фестивале «СОЛНЦЕ В КАЖДОМ» в 2023 году, он стал импульсом для реализации своих творческих возможностей и социализации.

Также на сцене выступят звезды татарской эстрады Алина Давыдова, Ильвина и Гузель Идрисова с сыновьями.

Фестиваль проводится исключительно силами участниц Ассоциации, основанной Айгуль Хайруллиной. Участие в мероприятии бесплатное. Проект предусматривает как индивидуальное выступление, так и в составе творческого коллектива. В этом году продюсером и режиссером выступила Гелюса Ахунова, кандидат филологических наук, доцент КАЗГИК, замдекана, психолог.

Информационным партнером Фестиваля является «ШАЯН ТВ» – первый детский телеканал на татарском языке с круглосуточным вещанием, лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля.

фото: организаторы фестиваля