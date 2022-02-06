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Наука и образование
6 февраля 2022  08:16

В Казани пройдет фестиваль робототехники «Робосабантуй-2022» для детей регионов Поволжья

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В Казани 27 февраля пройдет детский Поволжский фестиваль робототехники «Робосабантуй-2022». В нем примут участие дети в возрасте от шести до 12 лет из регионов Поволжья, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Уникальность мероприятия заключается в том, что в нем могут принять участие дети дошкольного и младшего школьного возраста. Фестиваль ориентирован на детей, увлекающихся робототехническим творчеством», – отметили в министерстве.

Принять участие в состязании можно в одной из следующих номинаций: сумо Lego-роботов, чертежник, футбол управляемых роботов, конкурс творческих проектов, конкурс Lego-конструирования «Мечтай, создавай, испытывай». Победители получат ценные призы. 

Мероприятие направлено на популяризацию научно-технического творчества, формирование интереса к робототехнике и информационным технологиям, а также на выявление наиболее одаренных детей для включения их в программу поддержки талантов. В фестивалях, прошедших в 2017 и 2018 годах, участвовали более 200 детей со всего Поволжья.

Познакомиться с регламентами соревнований и пройти регистрацию можно на сайте оргкомитета фестиваля робототехники «Робосабантуй-2022».

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