В Казани пройдет фестиваль православной культуры с ярмаркой и мастер-классами

В Казани по благословлению митрополита Казанского и Татарстанского и при поддержке мэрии пройдет фестиваль православной культуры «Кладезь», организованный минским Свято-Елисаветинским монастырем.

В программе фестиваля спектакли белорусского кукольного театра «Батлейка», эстрадно-цирковые представления, патриотическая выставка «Воинство земное и небесное», а также большое количество творческих мастер-классов. Также гости мероприятия смогут поклониться иконе Божией Матери «Взыскание погибших», привезенной из Свято-Елисаветинского монастыря.

Фестиваль пройдет с 1 по 15 августа рядом с домом №1 на улице Петербургской. Все мероприятия будут проводиться бесплатно с 10:00 до 19:00.

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться по ссылке.