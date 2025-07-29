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Общество 29 июля 2025 14:42

В Казани пройдет фестиваль православной культуры с ярмаркой и мастер-классами

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В Казани по благословлению митрополита Казанского и Татарстанского и при поддержке мэрии пройдет фестиваль православной культуры «Кладезь», организованный минским Свято-Елисаветинским монастырем.

В программе фестиваля спектакли белорусского кукольного театра «Батлейка», эстрадно-цирковые представления, патриотическая выставка «Воинство земное и небесное», а также большое количество творческих мастер-классов. Также гости мероприятия смогут поклониться иконе Божией Матери «Взыскание погибших», привезенной из Свято-Елисаветинского монастыря.

Фестиваль пройдет с 1 по 15 августа рядом с домом №1 на улице Петербургской. Все мероприятия будут проводиться бесплатно с 10:00 до 19:00.

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

#Религия #фестиваль #ярмарка #мастер-класс
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