Сказочный бал и три турнира по фехтованию: в Казани в 31-й раз пройдет «Зиланткон»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

4 ноября в КДК им. В.И. Ленина в Казани пройдет 31-й Международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон». Всего подготовлено более 70 различных мероприятий, рассказали организаторы.



Днем состоится бал «Время перехода» по мотивам волшебных сказок, мифов и легенд, а вечером – бал-прием в Элизиуме с английскими и шотландскими контрдансами и танцами XIX века. Перед балами пройдут обучающие мастер-классы.

Также гостям предложат поучаствовать в турнире по артистическому фехтованию на Кубок «Зиланткона» под эгидой Российской академии фехтования. Зрители смогут увидеть красочные постановочные бои разных эпох и народов.

Затем состоится турнир памяти Роб Роя МакГрегора в стилистике традиционных шотландских состязаний и турнир по историческому фехтованию в доспехах. Кроме того, пройдут мастер-классы по фехтованию в стилистике «Звездных войн» и показательные выступления традиционных восточных боевых искусств.

На фестивале будет представлена восточная площадка, связанная с традициями Востока. Для гостей также подготовлены лекции по футурологии и игропрактике.

Помимо этого, зрителей ждет площадка «Менестрельник», где будет проводиться конкурс начинающих авторов и исполнителей песен. Хедлайнером концертной программы станет Ольга Арефьева, лидер группы «Ковчег».

Специально для школьников пройдет отдельная линейка мероприятий. Весь день будет идти игра-квест «Праздник осенней луны», которую откроет мастер-класс «Лисы-оригами». В 13 часов можно научиться танцевать «Бон одори», а в 15 часов – фехтовать на учебных мечах, тямбарах. Как сообщают организаторы, с мастер-класса можно будет унести с собой полезный сувенир.

Фестиваль откроется в 10 часов утра и будет идти до 10 вечера.