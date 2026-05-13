В Казани пройдет ежегодный детский турнир по регби «Кубок Казанского Кремля»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежегодный детский турнир по регби «Кубок Казанского Кремля» состоится в Казани 16–17 мая. В соревнованиях примут участие 36 команд и более 500 юных спортсменов со всей России, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Турнир традиционно объединит сильнейшие детские регбийные коллективы страны и станет одним из крупнейших событий в детском регби России.

Татарстан на турнире представят команды: «Энергия» (Казань), «Торнадо» (Набережные Челны), сборная Набережных Челнов, «Политехник» (Казань), сборная Республики Татарстан, а также Республиканская спортивная школа по регби (Казань).

Соревнования проводятся среди команд, в состав которых входят мальчики и девочки 2014–2015 годов рождения.

Участниками турнира станут команды из Москвы, Московской области, Республики Татарстан, Пензенской области, Нижнего Новгорода, Самары, Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Пермского края, Калининграда и Красноярска.

В течение двух дней участников и зрителей ждут напряженные матчи, спортивный праздник и атмосфера настоящего командного духа. Соревнования будут проходить на стадионе «Тулпар».

Организаторами турнира выступают Общероссийская общественная организация «Федерация регби России», Комитет физической культуры и спорта города Казани и Региональная спортивная общественная организация «Федерация регби Татарстана» при содействии Министерства спорта РТ, ГБУ ДО «РСШ по регби» и других.