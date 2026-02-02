В Казани пройдет ежегодный Большой зимний фестиваль музыки

Фото: vk.com/viavolgavolga

С 13 по 15 февраля в Казани состоится ежегодный Большой зимний фестиваль музыки, который в этом году впервые пройдет в трехдневном формате. Фестиваль объединит сразу два крупных музыкальных проекта – «Волга-Волга» и Big Twin Fest. Об этом «Татар-информу» рассказали организаторы фестиваля.

Каждый день фестиваля будет посвящен отдельному музыкальному направлению:

13 февраля – день начинающих рок-коллективов;

14 февраля – сцена для представителей тяжелого рока. В этот день в Казань приедут Артур Беркут , группы «Артерия», «Воля и разум», Bagira и другие;

15 февраля пройдет под флагом музыкального фестиваля «Волга-Волга», который состоится уже в 13-й раз.

Финальный день соберет на сцене сразу несколько СКА– и рок-коллективов: «Мамульки бенд» (Ярославль), «Лос Чототамос» (Киров), «Скворцы Степанова» (Санкт-Петербург), а также казанские группы «Дом кукол», «Nalien», «InNoEnd», «Sir Yoga». Хедлайнером станет ВИА «Волга-Волга».

Продюсер Big Twin Fest Григорий Корнилов отмечает, что в общей программе фестиваля заявлено около 25 групп, а среди гостей ожидаются зрители со всей страны.

«Фестиваль “Волга-Волга” – достаточно гибкий проект. Мы постоянно ищем новые форматы, новые площадки. 2026-й открываем зимней версией фестиваля и ведем переговоры по поводу лета в городах Татарстана. Хочется знакомить публику с классными, активно работающими коллективами. А музыкантам давать возможность чаще выходить на большую сцену», – рассказал художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» и лидер одноименного коллектива Антон Салакаев.

Время проведения: открытие дверей – в 16:00, начало программы – в 16:30.