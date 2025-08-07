В Казани пройдет этап Кубка Раиса РТ по нардам для ветеранов и участников СВО

В Казани 9 августа пройдут соревнования по нардам среди ветеранов и участников Специальной военной операции (СВО). Это событие, проходящее в Год защитника Отечества, станет частью Кубка Раиса по разным видам спорта.

«Для нас это важный проект, помогающий защитникам страны адаптироваться и социализироваться после возвращения с передовой», – отметил заместитель министра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев.

Напомним, 4 августа в Богатых Сабах прошел еще один этап Кубка Раиса Республики Татарстан. Военнослужащие соревновались в настольном теннисе.

На церемонии открытия и закрытия Кубка присутствовали и.о. заместителя министра спорта Республики Татарстан Елена Фролова, руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Гузель Удачина, заместитель главы Сабинского муниципального района Расих Закирзянов и начальник отдела молодежи и спорта Сабинского муниципального района Ирек Гарипов.