news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
16 июля 2022  08:12

В Казани пройдет экоакция по сбору шин для строительства баскетбольной площадки

news_top_970_100

22 и 31 июля жители Казани могут сдать на переработку старые автомобильные и велосипедные шины. Вторсырье, собранное во время экоакции, переработают и направят на строительство баскетбольной площадки во дворе дома № 17а по улице Мавлютова, сообщается в Telegram-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. 

Сейчас придомовое пространство обновляется по президентской программе «Наш двор». После переработки на заводе в Тюлячинском районе из шин сделают резиновые плиты, из которых будет состоять покрытие площадки.

Прием вторсырья пройдет в два этапа : 22 июля шины будут принимать по адресу: ул.Зорге, 50, а 31-го числа — по ул.Мавлютова, 17а с 17.30 до 19.30.

Сдать материалы на переработку смогут только физические лица.

#экоакция #прием вторсырья
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100