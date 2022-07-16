В Казани пройдет экоакция по сбору шин для строительства баскетбольной площадки

22 и 31 июля жители Казани могут сдать на переработку старые автомобильные и велосипедные шины. Вторсырье, собранное во время экоакции, переработают и направят на строительство баскетбольной площадки во дворе дома № 17а по улице Мавлютова, сообщается в Telegram-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Сейчас придомовое пространство обновляется по президентской программе «Наш двор». После переработки на заводе в Тюлячинском районе из шин сделают резиновые плиты, из которых будет состоять покрытие площадки.

Прием вторсырья пройдет в два этапа : 22 июля шины будут принимать по адресу: ул.Зорге, 50, а 31-го числа — по ул.Мавлютова, 17а с 17.30 до 19.30.

Сдать материалы на переработку смогут только физические лица.