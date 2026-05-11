В Казани пройдет Единый день приемов участников СВО и членов их семей

В Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Татарстане 15 мая с 10:00 до 14:00 состоится Единый день приемов участников специальной военной операции и членов их семей, сообщили на официальном портале «Единой России».

Основное внимание уделят юридическим вопросам: оформлению социальных выплат и льгот, налоговым преференциям, документальному сопровождению. Консультировать будут члены Татарстанского отделения Ассоциации юристов России.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (843) 238-10-00, в мессенджере MAX: 8 (987) 205-00-63 или по электронной почте: op@tatarstan.er.ru. Приемная находится по адресу: улица Карла Маркса, 31/7.