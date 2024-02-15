В Казани пройдет дискуссия про новые форматы спортивных событий в Татарстане

В столице РТ пройдет дискуссия на тему: «Какие новые форматы спортивных событий нужны Татарстану?». Дата, время и место этого мероприятия – 17 февраля, 16:00, студия функциональных тренировок Red Lockers (территория ИТ-парка им. Башира Рамеева). Событие организуют в рамках программы «Городские модераторы».

Среди спикеров на этой встрече: министр спорта РТ Владимир Леонов, член Общественной палаты Татарстана, советник председателя общественно-госорганизации «Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ РТ», заслуженный тренер России Ольга Павлова, замгендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич, BMX-райдер, участник Олимпийских игр, семикратный Чемпион России по BMX-фристайлу Ирек Ризаев, блогер, владелец точек проката снаряжения для активного отдыха, организатор горнолыжных туров Булат Закиров, а также основатель студии функциональных тренировок Red Lockers Тимур Демин.

На дискуссии гости смогут узнать, какими могут быть спортивные объекты, что нового хотят предложить организаторы, каких форматов спортсобытий не хватает РТ и как добиться, чтобы объекты спортинфраструктуры использовались ежедневно. Еще участникам расскажут, как реализуют федеральный проект «Спорт — норма жизни» и как он повлиял на спортивное становление республики, а также какие спортобъекты в районах РТ выпускают самых результативных спортсменов.

Для участия в дискуссии надо пройти бесплатную регистрацию.