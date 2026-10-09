В Казани пройдет дискуссия о роли медиа в развитии российско-индийского бизнеса

Сессия «Медиа как драйвер российско-индийского партнерства» пройдет в Казани 16 октября. Участники обсудят запуск совместных информационных проектов, развитие делового диалога и роль СМИ в укреплении экономических связей между Россией и Индией. Мероприятие состоится в рамках II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ», который пройдет с 14 по 17 октября 2026 года.

Главной темой дискуссии станет взаимодействие традиционных и цифровых медиа для продвижения национальных брендов и формирования объективного представления о рынках обеих стран. Эксперты рассмотрят, как современные СМИ помогают запускать инвестиционные проекты и развивать сотрудничество между регионами России и Индии.

Отдельное внимание участники уделят цифровой трансформации СМИ и созданию единого информационного пространства для двух стран. По замыслу организаторов, такой информационный мост может стать дополнительным стимулом для развития реального сектора экономики России и Индии.

Информационный обмен сегодня помогает открывать новые возможности для бизнеса. Совместные медиапроекты российских и индийских СМИ могут укрепить двусторонние связи и повысить взаимный интерес к сотрудничеству между странами.

Организационным партнером сессии выступит информационное агентство России ТАСС. Дискуссию проведут заместитель генерального директора ТАСС, генеральный секретарь Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) Марат Абулхатин и редактор отдела международных и стратегических новостей индийского агентства Press Trust of India (PTI) Манаш Пратим Бхуян, который станет содератором встречи.

Россию на сессии представят руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, а также представители ведущих деловых изданий страны – РБК и «Коммерсантъ».

От Индии выступят основатель и главный редактор The India Writes Network и журнала The India and the World Маниш Чанд, главный редактор издания The New Spring Ратиш Наир, а также представитель печатного издания The India Abroad.

В экспертной дискуссии также примут участие другие представители медиаиндустрии, крупного бизнеса и государственных структур России и Индии.