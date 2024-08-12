В Казани пройдет диджитал-детокс вечеринка в честь дня рождения редакции «Идель»

В четверг, 15 августа, состоится праздничное мероприятие в честь дня рождения редакции «Идель» и «Идел». На торжественное событие приглашаются и читатели журналов. Праздновать начнут с 17:00 в Горкинско-Ометьевском лесу в формате диджитал-детокс вечеринки. Также на празднике ждут героев материалов, друзей редакции и всех, кто разделяет ценности журналов «Идель» и «Идел». Вход свободный по регистрации.

Молодежные журналы «Идель» и «Идел» начали издавать в 1989-м сразу на двух языках: русском и татарском. На сегодняшний день «Идел» и «Идель» - это сообщество, объединяющее студентов ссузов и вузов, ребят из разных городов, районов и сел, молодых начинающих гуманитарных, рабочих, технических, научных и других специалистов.

«Журналы «Идел» и «Идель» сегодня — не только источник информации и вдохновения, но и часть образа жизни, имиджа, стильный аксессуар, метод разумного диджитал-детокса. Миссия редакций — транслировать возможности, которые республика и страна открывают молодым жителям, и вдохновлять молодежь на саморазвитие», - рассказали в редакции.

Причем эти журналы до сих пор именно печатают. Такой формат помогает отдохнуть читателям от интернета.

На диджитал-детоксе гости смогут пообщаться «в живую», развлечься на свежем воздухе и почувствовать ту самую атмосферу умиротворения. По плану ожидаются мастер-класс по экооткрыткам, лектории, фото на память и напитки с угощениями.

Будет и музыкальное сопровождение: диджей-сет от Malsi Music х ILGIZ, выступления артистов Beku, Майкрайз, Al Su и группы Gauga. Завершится вечеринка ярким сетом от Dj Solman. Более подробно: на сайте, в Telegram и «ВКонтакте» издания «Идель».