В Казани пройдет десятый Beat Weekend – фестиваль документального кино о новой культуре

В столице Татарстана состоится Beat Weekend – региональная версия московского Beat Film Festival, фестиваля документального кино о новой культуре. Для Казани мероприятие станет уже десятым, показы, а также образовательные программы Beat Weekend в этом году будут проходить с 5 по 16 октября.

«С февраля в Москве, да и не только, отменилось большое количество культурных событий, поэтому первое обращение фестиваля Beat Weekend к аудитории начиналось именно с фразы „фестиваль состоится“. Сам факт того, что нам удается проводить событие так же масштабно, как и в прошлые годы, уже успех. В Казани фестиваль посещают около тысячи человек, в этом году мы ждем столько же», — прокомментировали для «Татар-информа» предстоящее событие его организаторы.

Основной площадкой Beat Weekend-2022, как и в прошлом году, будет Центр современной культуры «Смена», в соорганизаторах мероприятия – продюсерская компания creeptone media. Также события фестиваля будут проходить в кинотеатре «Киномакс» торгово-развлекательного центра KazanMall (здесь кинопоказы запланированы с 7 по 16 октября) и в Национальной библиотеке Татарстана РТ (9 и 12 октября здесь пройдут в рамках фестиваля не только кинопоказы).

«Стоимость билета на каждой площадке будет разной, соответственно ценообразованию самой площадки: в кинотеатре дороже, в „Смене“ и Национальной библиотеке дешевле. Помимо показов состоятся еще несколько образовательных событий в Национальной Библиотеке РТ, о них мы расскажем позднее», — сообщили в оргкомитете фестиваля Beat Weekend-2022.

Основную программу Beat Weekend составят четыре хита Beat Film Festival 2022. Во-первых, это созданный на основе множества архивных материалов фильм «Кубрик о Кубрике» (Kubrick by Kubrick): он напомнит о самом загадочном режиссере XX века – Стэнли Кубрике. Кино по-новому представит автора «Сияния» и «Космической одиссеи 2001 года». Фильм «Мы были “Детками”» (We Were Once Kids) расскажет о судьбе, славе и забвении нью-йоркских подростков-скейтеров, ставших героями культовой ленты «Детки» Ларри Кларка, а также об исчезнувшем Нью-Йорке 90-х. Картина «Атлантида» (Atlantide) представляет собой синтез документального кино и современного искусства. Это поэтическая драма о молодости на фоне пронзительно прекрасных пейзажей Венеции, снял ее Юрий Анкарани – известный итальянский видеохудожник и постоянный участник престижных выставок. Фильм «Посмотри на меня: XXXTentacion» (Look at Me: XXXTentacion) – тоже история о молодости, байопик рано погибшего рэпера Джасея Онфроя, автора самого популярного хип-хоп-альбома в Spotify и Курта Кобейна поколения зуммеров. Он создан из архивных кадров и откровенных комментариев близких.

Кроме того, можно будет увидеть ленты молодых российских режиссеров, победившие в Национальном конкурсе («Куда мы едем?» Руслана Федотова, «Про снег» Александра Клямкина и «Выход» призера «Санденса» Максима и Евгении Арбугаевых), лучшие фильмы Beat прошлых лет, свежие хиты международных фестивалей. Второй год в программу Beat Weekend входят и премьеры короткометражек о российских предпринимателях, появившихся благодаря совместному опен-коллу Beat Film Festival и его генерального партнера – банка для предпринимателей и предприятий Точка. Проект поддерживает малый бизнес и молодых режиссеров, а в этом году акцентируется на историях предпринимателей, умеющих договариваться, слышать партнеров и не опускать руки в трудных обстоятельствах. Серию таких фильмов, снятую по итогам опен-колла, зрители смогут увидеть на показах Beat Weekend и онлайн.

Из хитов Beat Film Festival прошлых лет можно будет увидеть, например, фильмы об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х («B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине»), подпольных вечеринках в современном Иране («Рейв в Иране») и художнике-бунтаре Жане-Мишеле Баския («Баския: взрыв реальности»).

В день открытия Beat Weekend избранные фильмы станут доступны онлайн на полке Beat Film Festival на Кинопоиске по подписке. Расписание и билеты показов в кинозалах уже сейчас доступны на официальном сайте фестиваля.