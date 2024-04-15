В Казани пройдет четвертый фестиваль популяризации науки Milmax Science Kazan 2024

В Казани, на площадках IT-парка им. Башира Рамеева и IT-парка на Петербургской c 18 по 21 апреля состоится четвертый фестиваль популяризации науки Milmax Science Kazan 2024. На фестивале пройдут научно-популярные лекции, дискуссии, мастер-классы и научные шоу на различные темы из области естественных наук.

Мероприятия рассчитаны как на взрослую (лекции и дискуссии), так и на детскую аудиторию (мастер-классы и интерактивы). Вход на все мероприятия бесплатный, необходима регистрация, сообщают организаторы.

С подробной программой можно ознакомиться в сообществе фестиваля.

Фестиваль популяризации науки Milmax Science Kazan – это ежегодный фестиваль, организованный командой научного лектория Milmax Science. В фестивале традиционно принимает участие большое количество известных в России популяризаторов науки и ученых, а также ученые казанских вузов. Первый фестиваль состоялся в апреле 2019 года. Мероприятия форума ежегодно посещают более пяти тысяч зрителей.