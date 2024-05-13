В Казани пройдет церемония вступления в международную ассоциацию молодых дипломатов

На форуме молодых дипломатов стран ОИС, который пройдет в рамках международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum 2024», пройдет церемония вступления в международную ассоциацию молодых дипломатов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

«Международная ассоциация молодых дипломатов – это объединение специалистов со всего мира, который позволяет нам обмениваться мнениями по актуальным вопросам повестки дня. На сегодняшний день не могу сказать точную цифру, сколько дипломатов вступят в наш союз, но обычно эта цифра варьируется от 5 до 20 человек», – рассказал спикер.

Для форума молодых дипломатов стран ОИС в Казани предусмотрена обширная культурная программа. Участники посетят выставку KazanForum, сходят на хоккейный матч. А также запланирована встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.