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В Казани пройдет церемония вступления в международную ассоциацию молодых дипломатов
На форуме молодых дипломатов стран ОИС, который пройдет в рамках международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum 2024», пройдет церемония вступления в международную ассоциацию молодых дипломатов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.
«Международная ассоциация молодых дипломатов – это объединение специалистов со всего мира, который позволяет нам обмениваться мнениями по актуальным вопросам повестки дня. На сегодняшний день не могу сказать точную цифру, сколько дипломатов вступят в наш союз, но обычно эта цифра варьируется от 5 до 20 человек», – рассказал спикер.
Для форума молодых дипломатов стран ОИС в Казани предусмотрена обширная культурная программа. Участники посетят выставку KazanForum, сходят на хоккейный матч. А также запланирована встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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