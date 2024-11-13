В Казани пройдет церемония вручения премии в области боевых искусств «Золотой Пояс»

Фото: © «Татар-информ»

В Концертном зале Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма пройдет VII торжественная церемония вручения Национальной премии РТ в области боевых искусств «Золотой Пояс - Алтын Билбау».

«Церемонию уже давно называют Премией Оскар в боевых искусствах. На сцене выступят лучшие представители различных видов единоборств с показательной программой, а также народные и заслуженные артисты с творческими номерами. Среди гостей церемонии: члены Правительства, известные Российские актеры и спортсмены», - поделился с журналистом «Татар-информа» руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ Александр Даренков.

Премия традиционно вручается в номинациях: «Лучший спортсмен и лучшая спортсменка года», «Лучший тренер года», «Лучший руководитель года», «За вклад в развитие боевых искусств» и «Верность традиции». Также зрители увидят концертную шоу-программу с показательными выступлениями спортивных федераций.

Еще в рамках церемонии пройдёт одно значимое светско-спортивное событие: 10-летие Международной профессиональной бойцовской лиги ТАТФАЙТ. Мероприятие состоится 23 ноября в 13:00.

Премия «Золотой Пояс - Алтын Билбау» учреждена и признана высшей профессиональным сообществом единоборцев - Филиалом Российского Союза боевых искусств по Республике, Минспорта РТ и Союзом общественных деятелей республики.