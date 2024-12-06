В Казани пройдет церемония вручения премии «Болгар радиосы»

В КРК «Пирамида» 14 декабря состоится церемония вручения XII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». На мероприятии прозвучат лучшие хиты татарской эстрады.

На праздничном вечере выступят Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Элвин Грей, Ильсия Бадретдинова, Филюс Кагиров и другие. Всего на сцену выйдут 30 артистов.

Как и в предыдущие годы, на мероприятии выступят как популярные исполнители, так и те, кто делает первые шаги на татарской эстраде. Следует отметить, что в этом году номинаций не будет – все 30 победителей будут признаны лауреатами Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

В этом году организаторы внесли изменения в традицию приглашения авторов песен на сцену. Все они будут появляться на видеозаставках во время награждения.

Если в прошлом году на церемонии рассуждали о национальности, то в этом году будут искать источник вдохновения и любви. Концерт пройдёт в формате музыкального мюзикла.

Все желающие смогут посмотреть трансляцию вручения премии на телеканале ТНВ в новогодние каникулы.