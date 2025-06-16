В Казани пройдет церемония сбора даров для участников «Сабантуя»

Церемония сбора даров для участников казанского «Сабантуя» пройдет 19 июня. О ней рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Зуфар Гаязов на пресс-конференции в «Татар-информе»

«Мероприятие начнется в 10 часов утра на площади возле Мэрии. Первая повозка обходит Кремль, первый подарок будет передан из рук Раиса РТ Рустама Минниханова», - сообщил Гаязов.

Первая повозка отправится от резиденции Раиса Республики Татарстан – Губернского дворца в Казанском Кремле, она проследует по улицам Кремлевская и Баумана. Вторая повозка отправится от государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля и по ул. Пушкина, третья - от комплекса «Туган Авылым» по ул. Т.Минуллина, а четвертая повозка пройдет по Старо-Татарской слободе, ул. Каюма Насыри и ул. Марджани.

«В этом году основным местом сбора станет новый театр Г. Камала у озера Кабан», - рассказал Гаязов.

В 13 часов у нового здания театра Камала соберутся все повозки, состоится театрализованное представление и концертная программа для жителей Казани и гостей города.

Начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов отметил, что обряд сбора даров «Сабантуя» в этом году также пройдет в Залесном 18 июня, а в Дербышках - 20 июня.

«Подарки потом передаются на детские майданы и для батыров», - отметил он.