В Казани пройдет церемония награждения предпринимателей года

В Доме предпринимателя в Казани (ул. Петербургская, 28) пройдет церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года - 2024. Золотая сотня» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Мероприятие проведут 30 мая в 16:00, пишет пресс-служба Минэкономики РТ.

В конкурсе участвуют представители малого и среднего бизнеса Татарстана. Приз для победителей – продвижение бизнеса на телевидении. Уточняется, что премию «Предприниматель года. Золотая сотня – 2024» учредили в 10 номинациях – «Производство», «Предприятие-экспортер», «IT проекты и решения», «Строительство», «Импортозамещение», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг», «Самозанятый», «Начинающий предприниматель», «Народное признание».

Аккредитация проходит до 14:00 часов 29 мая. Для нее необходимо направить на почту press.mert@tatar.ru наименование СМИ, ФИО (полностью), должность и контакты. Также эти данные можно отправить по телефонам +7-937-622-56-55, +7-983-381-62-66 (пресс-служба Минэкономики РТ).