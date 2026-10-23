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На главную ТИ-Спорт 23 октября 2026 14:22

В Казани пройдет чемпионат России по тхэквондо

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В Казани пройдет чемпионат России по тхэквондо
Фото: АНО «Спортинициатива»

В начала ноября в «Центре бокса и настольного тенниса» пройдет чемпионат России по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин.

Турнир в столице Татарстана соберет около 500 спортсменов из 40 регионов страны. В течение семи дней будут разыграны медали в 16 весовых категориях – восьми у мужчин и восьми у женщин.

Соревнования станут важным этапом отбора в сборную команду России и определит лидеров национального рейтинга на следующий сезон.

Отметим, что Казань не первый раз принимает соревнования высочайшего уровня и располагает всей необходимой инфраструктурой для проведения турнира такого масштаба.

«Для спортсменов Татарстана это уникальная возможность выступить дома, перед своими болельщиками, и побороться за место в сборной страны. Тхэквондо ВТФ в республике динамично развивается, и проведение чемпионата России – признание нашей работы. Приглашаем всех жителей и гостей Казани поддержать участников», – подчеркнули в Федерации тхэквондо Республики Татарстан.

Вход для зрителей свободный.

Чемпионат России по тх\квандо пройдет в Казани с 3 по 9 ноября.

#тхэквондо
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