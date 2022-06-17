В Казани пройдет Чемпионат России по триатлону Ironstar Kazan Timerman Cup 2022

В столице Татарстана 17-18 июня этого года пройдет фестиваль спорта и чемпионат России по триатлону на средней дистанции Ironstar Kazan Timerman Cup 2022, о чем сообщил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун на пресс-конференции посвященной предстоящему мероприятию.

«В этом году чемпионат соберет свыше 1,5 тыс. участников со всей России, а также несколько иностранных гостей. Среди спортсменов будет около 150 представителей Татарстана, из которых около 100 – казанцы», – отметил Кавун.

Триатлон состоит из трех этапов: плавательный, велогонка и бег. Профессиональные спортсмены и любители попробуют свои силы на полужелезной дистанции 113, которая включает в себя 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега, а также в дистанции Olimpic – 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

Особенностью соревнований в Казани станут живописные пейзажи города. Так, трасса велоэтапа пройдет мимо Кремля, башни «Сююмбике», центра семьи «Казан», колеса обозрения отеля «Ривьера», моста «Миллениум» и Дворца Земледельцев. Беговой этап проложен по Кремлевской набережной, а плавание пройдет в акватории Казанки.

«Казань уникальна тем, что на дистанции мы собрали больше всего красивых и запоминающихся достопримечательностей города. Это одна из самых красочных дистанций, позволяющая нам достойно конкурировать с другими городами», – подчеркнул заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев.

Общий призовой фонд в этом году составляет 320 тыс. рублей. Так, спортсмены занявшие первые места получат по 80 тыс. рублей, за второе место победителям вручат 50 тыс. рублей, а за третье – 30 тыс. рублей.