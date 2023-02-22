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В Казани пройдет чемпионат России по регби на снегу
В Казани состоится чемпионат России по регби на снегу среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут 24 и 25 февраля на стадионе КСК «КАИ Олимп».
В турнире ожидается участие 12 мужских и 6 женских команд.
От Татарстана в мужской части будут выступать РК «Энергия» и РК «Казань». Кроме них выступят команды из Самары, Москвы, Перми, Великого Новгорода, Калининграда, Дагестана, Йошкар-Олы, Железногорска и Тюмени.
У женщин от республики примут участие РК «Зилант» и студенческая сборная Татарстана. В их соперниках будут команды из Перми, Йошкар-Олы и Великого Новгорода.
24 февраля на поле будут соревноваться мужчины, 25 числа – женщины.
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