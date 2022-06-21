В Казани пройдет чемпионат России и СНГ на кубок Президента РТ «Киберпарк 2022»

В столице Татарстана 25 сентября этого года пройдет киберспортивный чемпионат России и СНГ на кубок Президента Республики Татарстан «Киберпарк 2022». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Чемпионат будет проходить на площадке ИТ-парка по 10 дисциплинам: CS:GO, Dota 2, World of Tanks, FIFA, NHL, Mortal Kombat, Hearthstone, Click Storm Chess, Forza Motorsport, а также Standoff 2. Также для участников будут организованы: фан-зона с VR, танцами, гонками дронов и машин, гик-маркетом, квестами и «Косплей-Баттлом».

Помимо чемпионата участники смогут посетить конференцию по киберспорту, где примут участие широко известные профессионалы в сфере киберспорта. Они расскажут о том, как сегодня развивается киберспорт, какие профессии в нем существует и как построить карьеру в этой отрасли.

Первый «Киберпанк» прошел в прошлом году и собрал около 1,5 тыс. участников. Помимо киберспортсменов, мероприятие посетили создатели компьютерных и настольных игр, а также множество обычных зрителей.



Мероприятие бесплатное и проводится под эгидой международного форума Kazan Digital Week при поддержке Минцифры Татарстана и Федерации компьютерного спорта России.