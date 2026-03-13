В Казани пройдет чемпионат ПФО по Киокусинкай в рамках фестиваля «Время выбрало нас»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана 15 марта состоится Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по Киокусинкай, которые пройдут в рамках спортивно-патриотического фестиваля «Время выбрало нас».

На татами спортивного центра «Бустан» выйдут более 400 спортсменов, которые поборются за звание чемпионов округа. Яркие и зрелищные поединки станут главной спортивной частью фестиваля. Однако организаторы подготовили для гостей и насыщенную культурную программу.

Особую атмосферу событию придаст общение с почетными гостями — участниками специальной военной операции, представителями регионального Минспорта, филиала Российского союза боевых искусств по РТ и директором фонда развития патриотических инициатив «Выбор времени». Кроме того, в рамках фестиваля откроется выставка картин, созданных участницей СВО, что подчеркнет глубокую связь спорта и патриотизма.

Торжественная церемония открытия фестиваля начнется в 13:00. Организаторы приглашают всех желающих прийти и поддержать участников, а также стать частью события, объединяющего спортивный дух, дружбу и единство.