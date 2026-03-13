news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 марта 2026 12:45

В Казани пройдет чемпионат ПФО по Киокусинкай в рамках фестиваля «Время выбрало нас»

Читайте нас в
Телеграм
В Казани пройдет чемпионат ПФО по Киокусинкай в рамках фестиваля «Время выбрало нас»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана 15 марта состоится Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по Киокусинкай, которые пройдут в рамках спортивно-патриотического фестиваля «Время выбрало нас».

На татами спортивного центра «Бустан» выйдут более 400 спортсменов, которые поборются за звание чемпионов округа. Яркие и зрелищные поединки станут главной спортивной частью фестиваля. Однако организаторы подготовили для гостей и насыщенную культурную программу.

Особую атмосферу событию придаст общение с почетными гостями — участниками специальной военной операции, представителями регионального Минспорта, филиала Российского союза боевых искусств по РТ и директором фонда развития патриотических инициатив «Выбор времени». Кроме того, в рамках фестиваля откроется выставка картин, созданных участницей СВО, что подчеркнет глубокую связь спорта и патриотизма.

Торжественная церемония открытия фестиваля начнется в 13:00. Организаторы приглашают всех желающих прийти и поддержать участников, а также стать частью события, объединяющего спортивный дух, дружбу и единство.

#карате
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

12 марта 2026
Новости партнеров