В Казани пройдет благотворительный концерт в поддержку участников СВО

В КДК им. Ленина пройдет большой благотворительный концерт «От сердца для Победы» в поддержку участников СВО.

В концерте примут участие: заслуженная артистка Республики Татарстан Марина Самкова, солист ВИА «Орфей» Анатолий Капустянский, лауреат международных телевизионных конкурсов Рамиль Хисамов, группа «Алтын Ай», лауреат международных конкурсов вокальное трио «Болгар кызлары», музыкальная группа «ДоброБат», созданная из участников СВО, народный театр танца «Сайдаш», этно-фольклорный ансамбль «Коляда», студенты кафедры хореографии КГИК и другие.

Мероприятие пройдет 4 декабря в 18.00 при поддержке Казанского местного отделения Партии «Единая Россия» и инициативной группы «От сердца для Победы».