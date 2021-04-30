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Ру Тат
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30 апреля 2021  20:56

В Казани пройдет благотворительный кинопоказ в пользу строительства нового хосписа

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В Казани пройдет благотворительный показ фильма «Мин сине сагынам» — «Я по тебе скучаю», средства от продажи билетов пойдут на строительство второго казанского хосписа. Об этом сообщает пресс-служба Фонда имени Анжелы Вавиловой.

Фильм на русском языке снят татарстанским отделением общественной организации «Православная молодежь» при поддержке фонда «История Отечества», «Татнефти» и Фонда президентских грантов. Роли в фильме исполнили татарстанские актеры. Киноленте присвоен знак «100-летие ТАССР».

«Это фильм о подвиге женщин Татарстана, приютивших, отогревших в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч эвакуированных детей. В основу положены воспоминания и реальные истории», — рассказали в Фонде имени Анжелы Вавиловой.

Показ пройдет 4 мая в культурно-досуговом комплексе имени Ленина, начало в 18.30. На мероприятие необходима предварительная регистрация.

 

благотворительность казанский хоспис фонд имени анжелы вавиловой
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