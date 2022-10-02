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Ру Тат
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Экология
2 октября 2022  06:03

В Казани пройдет благотворительный экологический фестиваль «Ярдәм»

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Благотворительный экологический фестиваль «Ярдәм» пройдет в воскресенье, 2 октября, на площади перед Культурным центром «Сайдаш».  

В программе фестиваля:

  • ярмарка экоподелок, где будет производиться обмен на вторичное сырье;
  • пункт приема вторсырья, где будут приниматься пластик и макулатура;
  • образовательные площадки, мастер-классы, интерактивные игры по экологии для детей, молодежи и их родителей;
  • конкурсы, игры, розыгрыш призов.

Время проведения с 11.00 до 15.00, награждение победителей запланировано на 14.45.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс по сбору вторичного сырья среди дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений высшего профессионального и среднего образования Республики Татарстан.

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