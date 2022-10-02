В Казани пройдет благотворительный экологический фестиваль «Ярдәм»

Благотворительный экологический фестиваль «Ярдәм» пройдет в воскресенье, 2 октября, на площади перед Культурным центром «Сайдаш».

В программе фестиваля:

ярмарка экоподелок, где будет производиться обмен на вторичное сырье;

пункт приема вторсырья, где будут приниматься пластик и макулатура;

образовательные площадки, мастер-классы, интерактивные игры по экологии для детей, молодежи и их родителей;

конкурсы, игры, розыгрыш призов.

Время проведения с 11.00 до 15.00, награждение победителей запланировано на 14.45.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс по сбору вторичного сырья среди дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений высшего профессионального и среднего образования Республики Татарстан.