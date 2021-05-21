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Ру Тат
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21 мая 2021  14:48
Павел Климчак

В Казани пройдет благотворительная ярмарка, в которой традиционно участвовали Романовы

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Жители Казани продолжат традиции Царской семьи на общегородском благотворительном празднике в Кремле. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Митрополии Татарстана.

Фестиваль «Дни белого цветка» состоится в эту субботу, 22 мая, в Казанском Кремле. Этот творческий праздник призван вдохновить жителей и гостей республики на милосердные дела после торжественного богослужения в Благовещенском соборе Кремля.

В 11:00 около входа в собор пройдет концерт с участием казанских творческих коллективов. Для детей будут организованы мастер-классы по рисованию красками на воде, росписи гипсовых фигур, созданию оригами и т.д.

Главным событием фестиваля станет благотворительная ярмарка уникальный изделий ручной работы. Больше века назад в подобных ярмарках принимала участие Царская семья. Императрица Александра Федоровна с дочерьми вышивала и рисовала белые цветы, а затем с утра до вечера продавала поделки.

Все деньги, вырученные во время продажи символических бутонов и работы благотворительных буфетов, в царской России отправляли на нужды больных туберкулезом. Пожертвования казанцев на фестивале «Дни белого цветка» пойдут на помощь семьям с детьми-инвалидами, на социальные проекты в поддержку детей с особыми потребностями.

На фестивали будет работать полевая кухня. Желающие смогут сфотографироваться в фотозоне, оформленной в стиле начала ХХ века.

Творческие мастер-классы и игры для детей будут проходить с 10:30 до 14:00. Благотворительная ярмарка продолжит работу до 16:00.

#фестиваль #благотворительная ярмарка
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