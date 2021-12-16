В Казани пройдет благотворительная ярмарка школьных бизнес-компаний Татарстана

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в пятницу, 17 декабря, на площадке детского города «КидСпейс» пройдет традиционная новогодняя благотворительная ярмарка школьных бизнес-компаний Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Школьные компании из Казани, Болгара и Мензелинска станут участниками ярмарки в этом году. Ребята будут продавать продукцию собственного производства — новогодние украшения, сувениры, игрушки и угощения, чтобы помочь школьнику из Бугульмы Марселю Салахутдинову пройти лечение в Израиле.

Первая ярмарка школьных компаний прошла в 2010 году в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан.

«Ярмарке уже 12 лет. И если раньше мы в основном приглашали людей, чтобы принять участие в благотворительности, и это было главным посланием, то сейчас я совершенно искренне приглашаю всех сделать действительно крутые покупки! Всё, что делают наши школьные компании, никак не уступает по качеству продукции взрослых компаний. Настоящие фанаты ярмарки давно уже поняли, что это прекрасный способ выгодно и душевно закупиться подарками к празднику», — подчеркнула исполнительный директор Казанского центра «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева.

Общественница добавила, что для детей это лучший способ осознать важность социальной ответственности бизнеса и внести собственный вклад в предновогодние добрые дела и праздничную атмосферу. Кроме того, она призвала жителей республики посетить ярмарку, чтобы поддержать юных предпринимателей и купить новогодние сувениры.

Всего в этом году в ярмарке примут участие 12 школьных компаний. Мероприятие будет проходить 17 декабря с 13.00 до 18.00 на стадионе «Ак Барс Арена». Ярмарка реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как и другие нацпроекты, он был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.