1 декабря в Казани пройдет благотворительная ярмарка «Щедрый щак-щак», приуроченная к международной акции «Щедрый вторник». Она состоится в ЦУМе с 10:00 до 20:00. Посетители смогут приобрести изделия участников инклюзивных мастерских, подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций, а также принять участие в мастер-классах. Все собранные средства направят на благотворительные цели, в том числе на поддержку Центра кризисной беременности. О том, что подготовили организаторы, рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов отметил, что акция проходит в начале Декады инвалидов и продолжает работу городского проекта «Добрая Казань».

«Добрая Казань» – это целая экосистема, один из стратегических приоритетов развития городского хозяйства. Именно такой вектор развития культуры благотворительности в свое время задал мэр Казани Ильсур Метшин. Это и крупные мероприятия, и ежедневное небольшое участие каждого человека, каждого гражданина», – сказал он.

По его словам, в городе развивается множество направлений помощи, а ресурсный центр «Добрая Казань» объединяет 134 некоммерческие организации. Он помогает НКО обмениваться опытом, координировать работу и объединять усилия для поддержки тех, кто в ней нуждается.

«Важно, чтобы мы старались не забыть практически всех. Декада инвалидов как раз призывает к этому направлению деятельности», – подчеркнул Абзалов.

Директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова рассказала, что в этом году организаторы решили объединить благотворительную ярмарку с творчеством мастеров с инвалидностью. На площадке ЦУМа свою продукцию представят три организации: фонды «Добрая Казань», «Перемена» и «Забота».

Гости смогут приобрести изделия, сделанные участниками инклюзивных мастерских, и попробовать себя в творчестве на мастер-классах. Также на ярмарке представят необычные благотворительные лоты – авторские работы, которые можно будет приобрести в поддержку социальных проектов.

При этом акция «Щедрый щак-щак» не ограничится одним днем. Она продлится в Казани с 1 по 31 декабря. К ней присоединятся кафе и рестораны, которые подготовят специальные предложения и акции, а вырученные средства направят на благотворительность. Информация об участниках и мероприятиях будет размещена на сайте «Доброй Казани» и доступна по QR-коду.

Отдельное направление сбора средств – Центр кризисной беременности. Как пояснила Мерзлякова, фонд «Добрая Казань» направит собранные средства на его поддержку. Проект работает уже три года, и в этом году у него появились первые выпускники – дети, которым исполнилось три года.

По итогам прошлогодней благотворительной акции удалось собрать более 2,2 млн рублей от жителей Казани. Еще свыше 500 тыс. рублей составила нематериальная помощь.

«Помогать – это не обязательно давать деньги. Это и волонтерская помощь, и руки, и знания, которыми всегда можно поделиться с мамами и детьми или другими людьми, оказавшимися в трудной ситуации», – отметила директор АНО «Добрая Казань».

Организаторы приглашают казанцев присоединиться к акции и напоминают, что помочь можно не только покупкой на ярмарке, но и личным участием.