В Казани пройдет благотворительная ярмарка обмена вещами в поддержку онкобольных женщин

В четверг, 27 марта, в главном павильоне выставочного комплекса «Казанская ярмарка» пройдет благотворительное мероприятие — «Онкофеи», организованное некоммерческой организацией «Мы вместе – Без бергэ».

На мероприятии будет организован масштабный весенний праздник для женщин, борющихся с онкологией. Стилисты, визажисты, парикмахеры и фотографы помогут участницам выбрать новые образы и бесплатно получить новые вещи.

«Мы хотим помочь женщинам пройти этот сложный период и организуем своп-маркет, где собираем и безвозмездно раздаем онкопациентам вещи», – отмечают организаторы.

Любой желающий может принести женские и детские вещи, сумки, аксессуары, обувь, украшения, а также парики и экзопротезы молочной железы для тех, кто прошел через мастэктомию. Принимаются новые или в хорошем состоянии б/у вещи, в чистом и опрятном виде, без пятен.

Прием вещей продлится до 25 марта включительно.