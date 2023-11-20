В Казани пройдет благотворительная акция «Щедрый вторник»

«Добрая Казань» 28 ноября проведет в столице Татарстана акцию «Щедрый вторник», направленную на поддержку людей с ограниченными возможностями и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Об этом на деловом понедельнике рассказала начальник управления социальной политики Ирина Смирнова.

«В этот день НКО, фонды и волонтеры по всему миру запускают акции и проводят мероприятия, благодаря которым каждый может проявить щедрость и доброту, помогая, например, поддержать семьи в сложной жизненной ситуации, накормить и приютить бездомных животных или выбрать подарки для подопечных фондов», — отметила она.

«Щедрый вторник» пройдет с 14:00 до 19:00 на цифровых площадках, а также в коворкинге «Добрая Казань» по адресу ул. Сеченова, д.5. Казанцы смогут познакомиться с продукцией шести инклюзивных мастерских, поучаствовать в мастер-классах и в акции «Добрый маршрут». Помимо этого, в социальных сетях каждый час будет организован розыгрыш на самое необычное доброе дело.

«Мы привыкли к тому, что благородные поступки должны совершаться тихо, рассказывать о них равнозначно хвастовству. Но "Щедрый вторник" — это то мероприятие, где не надо стесняться и необходимо заявлять о добрых делах, ведь благодаря этому о благотворительности узнает много новых людей, еще больше подопечных фондов получат необходимую помощь», — заключила Смирнова.