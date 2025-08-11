В Казани пройдет «Битва искусственных интеллектов», занятых в сфере строительства

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В столице Татарстана на полях форума «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура» покажут работу искусственного интеллекта и его способность трансформировать строительную отрасль.

На площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках второго дня программы III Международного форума «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура» 19 августа состоится «Битва искусственных интеллектов» – мероприятие с практической сессией и воркшопом. Его участники смогут увидеть, как искусственный интеллект влияет на строительную отрасль, и самостоятельно разработать план внедрения ИИ в государственных учреждениях, работающих в сфере строительства.

Согласно прогнозам Всемирного банка, объем рынка искусственного интеллекта в сегменте строительства уже к 2027 году превысит 3,3 млрд долларов. Это во многом обусловлено потенциалом применения AI-технологий на всех этапах – от разработки концепции до завершения проекта. В России уже есть примеры реализации цифровых инициатив в этом сегменте. В 2019 году в Якутии запустили пилотные проекты по цифровизации ЖКХ, подобные решения внедрялись и в Москве, и в других субъектах Федерации.



Подтвержденная эффективность пробных стартов цифровых проектов ставит задачу перехода к масштабированию и тиражированию решений на всю отрасль и на всю страну. Однако на этом этапе по-прежнему есть барьеры.

«Часто речь идет о недостаточно глубоком понимании самой технологии, ее возможностей, отсутствии необходимых ресурсов. Нередко AI-решения воспринимают как «волшебную таблетку», которая сделает всё сама, без участия человека», – констатировали в АНО «Агентство Цифрового Развития», которая выступает партнером мероприятия.

«Битва искусственных интеллектов» призвана объяснить и показать, как на самом деле работают инновационные цифровые продукты, как происходит процесс их внедрения, и избавить публику от стереотипов, связанных с применением AI-решений в сфере строительства.

«Битва» начнется с практической сессии. Участникам продемонстрируют сквозной цикл строительства через работу AI-решений. Уже используемые на практике платформы «сразятся» на цифровом поле боя – их эффективность проверят при решении конкретных задач. Для этого представители вендоров, работающих в сегментах BIM и документооборота, объединятся в команды и покажут технику использования своих инструментов на реальных данных: сметах, графиках и 2D-чертежах.

Второй частью «Битвы искусственных интеллектов» станет воркшоп для представителей госструктур в сфере строительства и архитектуры. Он будет посвящен использованию AI-технологий в работе ведомств. Участники, сотрудники региональных ведомств и Минцифры, сами разработают дорожные карты внедрения ИИ в госучреждениях, работающих в сфере строительства. За основу они возьмут те решения, с которыми они познакомятся на практической сессии.

В режиме реального времени участникам предстоит определить потребности и проблемы своих ведомств, провести анализ инструментов вендоров, создать прототип AI-алгоритма, а также оценить юридические, бюджетные и другие риски. Предполагается, что результатом воркшопа станут предварительные планы внедрения цифровых продуктов в работу госструктур, готовые к использованию на местах. Прообразом семинара стало мероприятие, эксклюзивно организованное ранее для сотрудников стройкомплекса Москвы.

Наблюдать за практической сессией и воркшопом мероприятия можно будет в прямом эфире – через онлайн-трансляцию в группах форума «РЕБУС 2025» в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram. Начало трансляции – в 10 часов утра, уточнили организаторы.