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Здоровье
11 ноября 2021  18:28

В Казани пройдет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

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В Казани состоится экспресс-тестирование на ВИЧ. Все желающие смогут бесплатно и анонимно узнать свой статус 12 ноября на улице Баумана, сообщают организаторы.

Тест-мобиль расположится у часов в центре города и будет принимать казанцев с 14.00 до 18.00. Помимо тестирования, специалисты проконсультируют желающих, а также расскажут им о рисках, которые могут привести к заражению.

Мероприятие проводится в столице РТ по проекту «Тест для победы». Это не первая акция в городе — 4 и 5 октября свой ВИЧ-статус узнали 108 жителей Казани.

#экспресс-тестирование на вич #тест для победы
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