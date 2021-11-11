В Казани пройдет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

В Казани состоится экспресс-тестирование на ВИЧ. Все желающие смогут бесплатно и анонимно узнать свой статус 12 ноября на улице Баумана, сообщают организаторы.

Тест-мобиль расположится у часов в центре города и будет принимать казанцев с 14.00 до 18.00. Помимо тестирования, специалисты проконсультируют желающих, а также расскажут им о рисках, которые могут привести к заражению.

Мероприятие проводится в столице РТ по проекту «Тест для победы». Это не первая акция в городе — 4 и 5 октября свой ВИЧ-статус узнали 108 жителей Казани.