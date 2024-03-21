В Казани пройдет бесплатная образовательная программа для начинающих музыкантов

Бесплатная образовательная программа для начинающих музыкантов от команды фестиваля «Станция мир» пройдет в Казани 30 и 31 марта. Интенсив пройдет в офлайн-формате. 50 участников программы получат возможность выступить перед зрителями с авторскими композициями. Подать заявку на участие в образовательной программе можно до 24 марта включительно по ссылке.

Программа включает в себя лекции, дискуссии и практические занятия с экспертами творческих индустрий, в рамках которых спикеры расскажут, как выстроить позиционирование и стратегию продвижения для артиста, собрать команду, а также познакомят участников с техниками развития голоса и актерских навыков для выразительного выступления, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Арт-резиденции RE'ACTOR.