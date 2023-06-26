Участники форума Beinopen обсудят, как превратить Казань в fashion-центр

В Казани с 30 июня по 1 июля впервые пройдет Форум модной индустрии Beinopen. Темами его сессий, лекций и дискуссий станут как модные тенденции, так и возможности создания и продвижения digital-контента с помощью инструментов соцсети, в частности «ВКонтакте». Глобальная же цель мероприятия – создать центр моды в Казани, хотя модных показов мероприятие не предполагает.

«Это будет наш первый Форум модной индустрии в Казани, поэтому делать оптовый шоурум, профессиональные встречи-демонстрации мы не стали, сосредоточившись на бизнес-нетворкинге. Но при этом онлайн, удаленно, много наших спикеров и партнеров будут показывать то, чем они занимаются. То есть в каком-то смысле форум становится аналогом бизнес-выставки, чтобы синхронизироваться, договориться о том, как это в принципе работает, посмотреть лучшие практики, собрать сообщество, собрать понимание, каким образом предприниматели должны вместе работать – создавать бэк индустрии, а не только показы. То есть вместе со всеми предпринимателями изучить вопрос, пофантазировать, попроектировать. Если мы увидим необходимость проведения параллельных бизнес-активностей выставочного характера (оптовый шоурум локальных дизайнеров – не B2C (для потребителя – прим. Т-и), а именно B2B (торговые отношения между юридическими лицами – прим. Т-и)», – рассказал «Татар-информу» основатель Института Beinopen Алексей Баженов.

По словам собеседника, модный показ – неэффективная форма B2B-взаимодействия, старая, которая не работает в России, поскольку байеры (профессиональные покупатели – прим. Т-и) совершают бизнес-сделки (закупки) не на показах.

Beinopen, по задумке организаторов, объединит предпринимателей, дизайнеров и других деятелей, связанных с модной индустрией, а также желающих научиться создавать и продвигать digital-контент в отечественной соцсети «ВКонтакте». Встречи со спикерами будут проходить в Центре современной культуры «Смена» и Национальной библиотеке РТ.

«Главная наша фишка – конференция именно B2B. Большинство жителей, большинство нас, воспринимает моду как показы, куда приходят celebrity и редакторы и смотрят на какую-то одежду, которую делают дизайнеры. Показы являются маленькой вишенкой на огромном торте индустрии моды, которая состоит из промышленных выставок, из огромных производств, из фабрик, логистов, множества креативных профессий, представители которых работают над созданием модных образов. Показ – это лишь один из инструментов, но часто он же для кого-то и PR-инструмент, способ привлечь байеров. Но всегда он является надстройкой над большой бизнес-империей. Из-за того, что в Советском Союзе мы много десятков лет работали только с легкой промышленностью, потом мы захотели индустрии моды, а у нас не сложилось понимание того, что это все – одно и то же. Что когда говорят, что Парижская неделя моды приносит миллиарды евро оборота, это связано не с тем, что проходят показы (это лишь медиасобытия), а с тем, что проходит огромное количество бизнес-выставок и на всех этих выставках происходят сделки. Мы за то, чтобы это были реальные бизнес-сделки», – подчеркнул Баженов.

Так, 30 июня в «Смене» с 11.00 до 11.50 пройдет дискуссия «Можно ли запустить глобальный модный бизнес из Казани? Кейсы, стратегия развития и международные требования». В нем примут участие основательница My Nude Nymph Полина Михайлова, основатель Outpac Рустэм Хайбуллин, основательница Your Yool Татьяна Черногузова, основатель Института Beinopen Алексей Баженов и др.

Следом, в полдень, начнется нетворкинг-сессия «Путь модной марки: от концепта до продукта на полке». Спикерами выступят представитель экономического факультета МГУ Елена Тищенко, представитель школы профессионального обучения кройке, шитью, конструированию и моделированию одежды, интернет-магазина готовых выкроек Grasser Ольга Родькина, представитель Via Del Buyer Елена Бугранова и др.

С 13:30 до 14:20 в «Смене» состоится лекция «Не паблик с картинками, а инструмент продаж: как сделать рабочее бизнес-сообщество „ВКонтакте“». После обеда программу форума продолжит лекция (15:30 – 16:20) «Организация цеха: от внутренней коммуникации до работы с контрагентами». Затем (16:30 – 17:30) можно узнать «Как мыслить коллекцией: структура и планирование ассортиментной матрицы». С 17:40 можно стать участником портфолио-ревью, во время которого Анна Якимова разберет несколько кейсов локальных брендов на предмет жизнеспособности ассортиментной матрицы.

1 июля программа Форума модной индустрии Beinopen будет представлена в залах Национальной библиотеки РТ.

С 11:00 до 12:20 здесь будет проходить дискуссия «Фэшн-ретейл в Казани: особенности спроса, проблемы, работа с комьюнити». Вместе с представителями локальных мультибрендов участники разберут, как работает офлайн-ретейл в Казани, в чем специфика спроса в регионе, как аудитория принимает российские бренды, в чем особенности местного комьюнити и как с ним работают модные магазины. Среди спикеров основатель Clothesclose Илья Гурьев, основатель магазина Platforma и бренда «Волчок» Василий Волчок-Русакович и др.

Следующая лекция (12:30 –13:20) – «Контент и коммерция: как модному бренду сформулировать визуальные образы, которые продают». Ее проведет куратор курса «Контент-креатор в fashion» Fashion Factory School, фотограф, стилист Иван Шевчук.

С 13:30 до 14:30, чтобы познакомиться друг с другом, представители бизнеса и деятели моды выступят с краткими самопрезентациями.

В 15:30 фестиваль модной индустрии Beinopen продолжит проектная сессия «Создаем центр моды в Казани». Она, предполагают организаторы, продлится до 18 часов. Эксперты расскажут, как взаимодействовать с партнерами, строить профессиональные связи на локальном уровне. Участники сессии совместно с представителями бизнеса и деятелями моды спроектируют модель региональной замкнутой системы моды.