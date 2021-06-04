В Казани пройдет автомарш «Красноярск-Брест-2021. Дорогами Сибирской славы»

7 июня в 10.00 в казанском Парке Победы пройдет юнармейский патриотический автомобильный марш «Дорогами Сибирской славы: Красноярск-Брест-2021», в ходе которого будет развернута копия Знамени Победы. Акция приурочена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии примет участие руководство Республики Татарстан, руководство города Казань, представители Казанской Епархии и Духовного управления мусульман, участники автомобильного марша, военный комиссар РТ, венные комиссары муниципальных образований Казани, представители ДОСААФ РТ, представители общественной организации «Боевое Братство», ветераны боевых действий, ветераны военной службы Вооруженных Сил, воспитанники Казанской кадетской школы, члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», допризывная молодежь.

Планируется, что советник руководителя администрации губернатора Красноярского края, начальник регионального отделения военно-патриотическго общественного движения «Юнармия» Денис Побилат вручит настольный бюст Александра Невского руководству Татарстана, настольный бюст Героя Российской Федерации капитана Марата Ахметшина, погибшего при выполнении специальных задач в САР, вдове Гузель Ахметшиной.

Также представитель поискового движения Красноярского края передаст на хранение личные вещи участника Великой Отечественной войны Ахмата Валеева, погибшего под Ржевом в 1942 году, его родственнику Валерию Валееву, проживающему в Казани.

Для участников акции будет организована концерт, выставка с экспозициями оружия времен Великой Отечественной войны.